Polizia locale attivissima sul territorio | in 48 ore tre denunce e un' espulsione

Polizia locale di Reggio Calabria attivissima durante il periodo estivo, con un controllo capillare svolto non solo dal servizio di polizia stradale ma da tutti i nuclei specialistici. In sole 48 ore tre persone sono state denunciate per vari reati: abusi edilizi, immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

