Polaria al lavoro | 100 espulsi in 2 mesi

Cento stranieri irregolari respinti alla frontiera ed espulsi in due mesi. È il bilancio dell’attività svolta dalla Polaria all’aeroporto Marconi, un essenziale presidio di legalità e sicurezza, con il suo monitoraggio degli ingressi sul territorio nazionale. Nello specifico, sono stati respinti alla frontiera e rimpatriati subito 55 cittadini per insussistenza delle condizioni previste dalle norme per l’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale. La maggior parte dei viaggiatori respinti arrivava da Albania, Tunisia, Moldavia, Marocco, Georgia, Egitto, Kosovo, India e Macedonia. Sono stati, inoltre, espulsi e rimpatriati in aereo 54 cittadini irregolari, che avevano perso il diritto a permanere o che erano entrati illegalmente in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polaria al lavoro: 100 espulsi in 2 mesi

In questa notizia si parla di: polaria - espulsi - mesi - lavoro

Polaria al lavoro: 100 espulsi in 2 mesi; BOLOGNA: In due mesi oltre 100 irregolari espulsi dalla Polaria; Oltre cento espulsi e respinti alla frontiera dell'aeroporto Marconi.

Bologna, in due mesi oltre 100 migranti irregolari espulsi al Marconi - Nello specifico, alla frontiera sono stati respinti in 55 dalla Polaria 55 per insussistenza delle condizioni previste dalle norme per ingresso e soggiorno sul territorio nazionale. Come scrive msn.com