poker milan al liverpool leao dedica gol a diogo jota

Doppietta Okafor, ai Reds non bastano Szoboszlai e Gakpo HONG KONG (CINA) - Vittoria per 4-2 del Milan nella prestigiosa amichevole di Hong Kong, allo stadio Kai Tak Sports Park, contro il Liverpool. I rossoneri di Allegri la sbloccano dopo appena dieci minuti: Pulisic in profondità per Leao, il por.

Milan, Leao verso il Chelsea: il sostituto arriva dal Liverpool - Sembra concreto l’interesse da parte del Chelsea per Rafa Leao ed in tal senso l’erede può arrivare direttamente dal Liverpool.

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri - Continua a muoversi il mercato dei difensori nei grandi club europei. Il primo a muoversi è stato il Real Madrid, che ha già acquistato il centrale.

Dal Milan al Liverpool: che beffa per i rossoneri - Una settimana da incubo per il Milan: dopo la sconfitta in Coppa Italia e contro la Roma in campionato arriva un’altra pessima notizia Un momento davvero negativo per il Milan.

