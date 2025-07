Pokémon TCG Pocket | arrivano 24 Clessidre gratuite grazie ai Twitch Drops

C’è una nuova occasione da non perdere per tutti gli appassionati di Pokémon Trading Card Game Pocket. Fino alle 08:58 del 28 luglio 2025 (ora italiana), è attiva una promozione ufficiale con Twitch Drops che permette di ottenere 24 Clessidre gratuite, una delle risorse più ambite del gioco mobile. Cosa contiene il pacchetto Twitch Drops. La ricompensa messa a disposizione è pensata per offrire vantaggi concreti a chi vuole espandere rapidamente la propria collezione di carte. Il pacchetto include: 12 Clessidre viola, ideali per aprire bustine di carte tradizionali.. 12 Clessidre arancioni, specifiche per la modalità Pesca Misteriosa, che offre premi casuali e spesso rari. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Pokémon TCG Pocket: arrivano 24 Clessidre gratuite grazie ai Twitch Drops

In questa notizia si parla di: pokémon - pocket - clessidre - gratuite

Palworld, Pocket Pair annuncia dei cambiamenti negativi in arrivo a causa dei brevetti Pokémon e Nintendo - Palworld, sviluppato da Pocketpair, si trova oggi a dover affrontare una battuta d’arresto creativa non da poco.

Grandi novità per Pokémon GCC Pocket: annunciata l’espansione Guardiani Astrali - Allenatori, Allenatrici e collezionisti di carte virtuali: attenzione! The Pokémon Company ha annunciato oggi l’imminente arrivo di tantissime novità entusiasmanti per il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket.

Pokémon TCG Pocket regala 24 Clessidre gratis: Ecco come ottenerle Vai su X

Pokémon TCG Pocket: come sbloccare 24 Clessidre gratis con la nuova promozione; GCC Pokémon Pocket regala 24 Clessidre per bustine, ma avete tempo fino a dopodomani; GCC Pokémon Pocket vi regala gratis 24 clessidre buste: ecco come averle.