Poi ne parleremo I dubbi sui prelievi di Dna su Chiara Poggi

L'incidente probatorio relativo all'omicidio di Chiara Poggi è attualmente fermo: nel corso della settimana è stato conferito l'incarico all'esperto dattiloscopista per effettuare i confronti tra le impronte digitali presenti sulle fascette para-adesive e sui fogli di acetato ma anche sulla spazzatura repertata nella villetta di Garlasco. La sua perizia ha lo scopo di capire se possano esserci comparazioni che possano aggiungere persone sulla scena del delitto. Ma attualmente al centro di molte discussioni sul caso di Garlasco c'è la garza con il dna "ignoto" repertato in sede autoptica. Nella puntata di Quarto grado andata in onda nella serata di venerdì 25 luglio sono state mostrate delle immagini che ritrarrebbero il complesso autoptico dove è stato eseguito l'esame medico-legale sul corpo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Poi ne parleremo...". I dubbi sui prelievi di Dna su Chiara Poggi

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - parleremo - dubbi

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

“Quando l’indagine sarà chiusa, parleremo”. Il medico legale che eseguì l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi rompe il silenzio ai microfoni di Quarto Grado. Le immagini inedite dall’ospedale e i nuovi dubbi sulla possibile contaminazione. Vai su Facebook

Garlasco, attesa per le analisi sul tampone orale: perché potrebbero non rivelare a chi appartiene il Dna ignoto; Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara a Garlasco: “Sono innocente, non c’entro nulla. La famiglia Poggi crede in me, non ha mai avuto dubbi”; Delitto Garlasco, i dubbi sull’arma del delitto e le ultime testimonianze: a che punto siamo con le indagini.

Garlasco, il tampone orale su Chiara Poggi sarà replicato: «Ci sono due Dna maschili». I dubbi dei legali e le certezze dei pm - Dopo che è emerso un piccolo mistero su una possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Garlasco, ... Segnala msn.com