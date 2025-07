pogacar arriva il quarto trionfo al tour de france milan a parigi in maglia verde

Ora non ci sono più dubbi: Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France, il quarto in carriera dopo quelli conquistati nel 2020, nel 2021 e nel 2024. Il campione sloveno è arrivato al traguardo della ventesima tappa (Nantua-Pontarlier di oltre 182 km e 4 Gpm) con il gruppo, con un distacco di oltre sette minuti dal vincitore, Kayden Groves, tanto basta per festeggiare domani a Parigi un nuovo successo nella corsa. Sarà un giorno da ricordare anche per Jonathan Milan, certo di poter indossare sul podio finale la maglia verde di vincitore della classifica a punti. Terzo italiano di sempre dopo Bitossi 1968 e Petacchi 2010. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

