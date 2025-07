Pluribus | il teaser trailer e la data di uscita della nuova serie fanta-dramedy del creatore di Breaking Bad

Per i fan di Vince Gilligan, su Apple TV+ è in arrivo una nuova serie tv dello scrittore e regista che ha creato Breaking Bad e co-creato Better Call Saul. Si intitola Pluribus (o Plur1bus, a evocare il motto statunitense racchiuso nel motto latino “e pluribus unum”, “da molti, uno”) ed è stata. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: pluribus - serie - breaking - teaser

Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan presenta la nuova serie Pluribus: ecco il primo teaser - Apple TV+ ha annunciato la nuova serie la nuova serie Pluribus, una dramedy in 10 episodi con protagonista la persona più infelice del mondo: il suo creatore è Vince Gilligan, creatore del cult Breaking Bad Vince Gilligan e Apple TV+ hanno finalmente svelato il titolo della prossima serie tv del creatore di Breaking Bad: si chiamerà Pluribus.

Pluribus: scopri la nuova serie dal creatore di Breaking Bad con un video esclusivo - Vince Gilligan debutta su Apple TV+ con una serie distopica e surreale. Il regista e sceneggiatore noto per aver rivoluzionato la televisione con successi come Breaking Bad e Better Call Saul si prepara a tornare nel mondo delle serie con un progetto innovativo.

Pluribus: Il primo teaser trailer e la data d'uscita della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad - La serie fantascientifica con Rhea Seehorn, creata da Vince Gilligan, arriverà a novembre su Apple TV+: ecco il primo teaser trailer, la trama e tutto quello che sappiamo su Pluribus.

L'ideatore di Breaking Bad #VinceGilligan torna con la nuova serie #Pluribus ritrovando anche l'attrice #RheaSeehorn dopo Better Call Saul: ecco il primo teaser, la data d'uscita e tutto quello che c'è da sapere Vai su Facebook

Rilasciato il primissimo teaser trailer di “Pluribus” la nuova serie AppleTv di Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad, in arrivo sul servizio a partire dal 7 novembre. Vai su X

Pluribus: Il primo teaser trailer e la data d'uscita della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad; Pluribus, ecco le prime immagini e il teaser della serie sci-fi del creatore di Breaking Bad; Pluribus: il teaser trailer e la data di uscita della nuova serie fanta-dramedy del creatore di Breaking Bad.

Pluribus: Il primo teaser trailer e la data d'uscita della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad - La serie fantascientifica con Rhea Seehorn, creata da Vince Gilligan, arriverà a novembre su Apple TV+: ecco il primo teaser trailer, la trama e tutto quello che sappiamo. Segnala comingsoon.it

Teaser per Pluribus, serie sci-fi di Vince Gilligan con Rhea Seehorn - Apple TV+ ha diffuso oggi il primo teaser trailer di Pluribus, nuova serie Apple Original creata da Vince Gilligan, mente dietro Breaking Bad e Better Call Saul. Si legge su msn.com