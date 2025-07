Più tutele per la polizia

Incontro a Castel guelfo tra la Segreteria Regionale del Sulpl e il Sottosegretario Nicola Molteni: tutele e prospettive per la Polizia LocaleIeri una delegazione del direttivo regionale del Sulpl, guidata dal Segretario Regionale Luca Falcitano, insieme a Mirko Gennari e al Responsabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: tutele - polizia - regionale - sulpl

Salvini all’assalto del reato di tortura: più tutele alla Polizia penitenziaria. Cucchi: “Giù le mani dalla legge” - “Circoscrivere, definire e rivedere il reato di tortura” per tutelare gli agenti della Polizia penitenziaria che “è poco presente su giornali e quando c’è, viene attaccata perché ‘aguzzini e torturatori’”.

Quarto turno per la Polizia Locale, il sindacato: "Quali tutele e incentivi economici per gli agenti?" - È un duro attacco al mondo della politica quello del sindacato Csa a seguito di una serie di dichiarazioni relative al corpo di Polizia Locale: "Quando i problemi si fanno evidenti in merito alla gestione della sicurezza delle città i politici tirano in ballo la polizia locale.

“Più tutele per la polizia”; Agente della Polizia Locale investita da un Suv, il sindacato: Servono più tutele; Polizia Locale, il sindacato chiede più sicurezza in Emilia Romagna.

Riforma della Polizia Locale in Lombardia, i sindacati: “Ora un tavolo tecnico” - Diversi Comuni capoluoghi di provincia in Lombardia si stanno mobilitando per dare corso alla Riforma della Polizia Locale a livello regionale. Secondo bergamonews.it

Polizia,Colle:grati per tutela legalità - RaiNews - E la premier Meloni: "Con l'approvazione del Dl Sicurezza abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell' Ordine. Da rainews.it