Più spazio libero e meno rumore una nuova isola ecologica interrata | il progetto finanziato dal Pnrr

Entro la prossima stagione entrerà in funzione una nuova isola ecologica interrata in Viale Milano angolo Via Rismondo a Milano Marittima, che sostituirà gli attuali contenitori fuori terra che servono alla raccolta del vetro.Composta da cinque cassonetti a scomparsa, oltre a garantire un.

In questa notizia si parla di: isola - ecologica - interrata - spazio

