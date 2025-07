Più sicuri in autostrada con droni IA e simulatore

Uno studio realizzato in sinergia con quattro università italiane quello messo in cantiere da Autostrade per l’Italia per analizzare, grazie a un simulatore di guida a realtà aumentata, il comportamento degli automobilisti. Il progetto Driver Behaviour Analysis rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e attraverso l’impiego delle tecnologie più avanzate vuole analizzarne le reazioni e valutare soluzioni alternative per aumentare ulteriormente la sicurezza dei viaggiatori. Coinvolte nelle studio quattro eccellenze italiane nel mondo della ricerca accademica come il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Più sicuri in autostrada con droni, IA e simulatore

