piste e droni nel parco bici del futuro

Non solo il primo Bike Park in città , ma anche un luogo in cui sperimentare le nuove tecnologie della urban mobility. Ha aperto a Brescia nel Centro Sportivo Abba-Tartaglia gestito dal CUS il nuovo parco realizzato nell’ambito del progetto ’EcoBike’ dal MOST - Centro Nazionale Mobilità Sostenibile, finalizzato a incentivare l’uso di bici ed e-bike come strumenti concreti per ridurre l’inquinamento e favorire uno stile di vita più sano, finanziato grazie ai fondi del PNRR. Oltre all’Università degli Studi di Brescia hanno partecipato al progetto il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bergamo e l’azienda Vaimoo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

