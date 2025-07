Piombino sparò ai finanzieri per evitare un controllo | arrestato dopo due anni in fuga tra i boschi

È ritenuto responsabile di aver sparato con una pistola contro alcuni finanzieri durante un controllo avvenuto nell'agosto del 2023 sulla strada provinciale delle Collacchie nella piazzola di sosta prima della galleria di Querciamercata. Per questo un giovane straniero è stato arrestato in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: finanzieri - controllo - arrestato - piombino

Piombino, sparò ai finanzieri per evitare un controllo: arrestato dopo due anni in fuga tra i boschi; Sparò contro i finanzieri, in silenzio davanti al giudice; Blitz antidroga nei boschi di Piombino: arrestato latitante armato, ricercato da oltre due anni.

Finto finanziere arrestato per truffa aggravata - RaiNews - Così, il 49enne di origine partenopea, già noto alle forze dell'ordine, per truffa aggravata ai danni di due anziani nel Comune di San Cesareo, e' stato arrestato in flagranza dagli agenti del ... Lo riporta rainews.it