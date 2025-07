Pioggia e danni vigili del fuoco in azione | persone intrappolate nell' auto nel sottopasso

Rami caduti, infiltrazioni d'acqua e qualche danno. Vigili del fuoco in azione tra Perugia e Città di Castello per gestire le conseguenze delle piogge del pomeriggio del 26 luglio. A Pierantonio alcune persone sono rimaste ‘intrappolate’ nell'auto in un sottopassaggio. Segnalati anche altri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

