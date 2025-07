Pio Esposito ‘travolto’ poi una richiesta | Doppia cifra quest’anno!

Bagno di folla per i fratelli Esposito, che sono arrivati insieme ad Appiano Gentile per iniziare il raduno dell’Inter. Per il piccolo Pio classe 2005 pure una richiesta da una tifosa nerazzurra. RICHIESTA – Il raduno dell’Inter è scattato questa mattina ( vedi articolo ) e i giocatori sono stati travolti dalla passione di Appiano Gentile, ricolma di anime nerazzurre. Tra i giocatori ben accolti i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Il primo lascerà il nerazzurro per sistemarsi altrove, mentre il secondo, classe 2005, rimarrà all’Inter per completare il pacchetto offensivo di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it

