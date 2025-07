Pio Esposito rientro da sogno! L’Inter lo ha blindato

Pio Esposito rientra ad Appiano tra sorrisi e applausi: l’Inter lo considera incedibile, mentre il fratello Sebastiano è pronto a cambiare maglia. Questa la situazione legata ai fratelli. RIENTRO – Accolto con entusiasmo e sorrisi, Pio Esposito  ha fatto oggi il suo ritorno ad Appiano Gentile, pronto a iniziare la nuova stagione in nerazzurro. L’attaccante classe 2005, tra i giovani piĂą promettenti cresciuti nel vivaio interista, è stato ricevuto con grande affetto dai tifosi fuori dai cancelli della Pinetina, segno della fiducia che l’ Inter  ripone in lui per il futuro. Ritorno con entusiasmo per Pio Esposito: futuro nerazzurro blindato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito, rientro da sogno! L’Inter lo ha blindato

In questa notizia si parla di: esposito - rientro - inter - sogno

Procede spedito il recupero di Pio Esposito: la possibile data del rientro e le condizioni di Thuram - di Redazione Importanti ultime notizie quelle che arrivano dall’infermeria dell’Inter. Leggero risentimento per Thuram, Pio Esposito potrebbe tornare con l’Urawa.

Inter, buone notizie per Chivu: Pio Esposito a disposizione. Rientro solo parziale per Dumfries - L`Inter ha svolto la rifinitura alla vigilia della partita con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club.

Inter, Bonny si presenta così: bandierone nerazzurro in spalla e foto da bambino con la maglia dello scudetto: “Un bambino con un sogno. Forza Inter”. ? Vai su Facebook

Calciomercato Serie A: tabellone acquisti, cessioni, trattative e formazioni tipo. Wesley alla Roma, Napoli su; Pio Esposito rinnova fino al 2030, i progetti dell'Inter per lui; I fratelli Esposito ancora insieme? A Bologna ci pensano eccome.

Il caso rientrato, il sogno Lookman, il Napoli che corre: da dove riparte l’Inter - Torna il sereno tra Calhanoglu e Lautaro, mentre il nigeriano dell’Atalanta rimane il grande obiettivo. Riporta msn.com

Sebastiano Esposito: "Io e Pio all'Inter insieme? Per ora è solo un sogno" - Intervistato da Rai Sport a fine gara l'attaccante scuola Inter, ... Lo riporta calciomercato.com