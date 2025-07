Pio Esposito Inter il centravanti sarà protagonista nella prossima stagione per i nerazzurri? Cosa filtra

Pio Esposito Inter, i nerazzurri punteranno sul classe '05 per il prossimo campionato? Dal Mondiale per Club al ruolo da protagonista. Il 2025 si sta rivelando un anno speciale per Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 che sembra pronto a prendersi l'Inter. Dopo un campionato di Serie B straordinario con lo Spezia, concluso con 20 gol e una promozione sfiorata, il centravanti nerazzurro ha confermato il suo valore anche durante l'estate. Il Mondiale per Club negli Stati Uniti è stato il palcoscenico perfetto per il suo definitivo salto di qualità , grazie soprattutto al gol decisivo segnato contro il River Plate, che gli ha regalato titoli, copertine e – soprattutto – la piena fiducia della società .

