Pinamonti, attuale attaccante del Sassuolo ha avuto modo di ricordare il suo passato nel settore giovanile dell’Inter in un’intervista a Sky Sport. Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, ha parlato del suo futuro e del suo percorso calcistico in un’intervista a Sky Sport. Rientrato in Neroverde dopo una stagione al Genoa, Pinamonti ha espresso la sua ambizione di raggiungere sempre il massimo, ma con la consapevolezza di dover sempre dare il massimo per la maglia, in qualsiasi momento. « Ambisco al massimo, poi fino a quando sarò qua darò tutto per la maglia come ho sempre fatto, anche nei momenti difficili », ha affermato il giovane attaccante, dimostrando una grande determinazione e impegno per la sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pinamonti ricorda l’Inter: «Quando uno è giovane ha bisogno di divertirsi. Mai sentito pressione per certe etichette»