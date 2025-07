Pietre e bombe carta | assalto dei No Tav in Val di Susa Meloni | Atti vergognosi saranno puniti

Nuovi disordini in Val di Susa per mano dei manifestanti no Tav che, ancora una volta, hanno utilizzato il Festival Alta Velocità per generare il caos. Attorno all'ora di pranzo, un gruppo di circa 3mila persone è partito da Venaus per dirigersi verso Susa, dove si trovano i cantieri della linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione. Allo scopo di generare quanti più problemi possibili, la manifestazione si è divisa in tre diversi tronconi che si sono diretti in direzioni diverse. " È vergognoso quanto accaduto oggi in Val di Susa. Gruppi organizzati di No Tav hanno occupato l'autostrada Torino-Bardonecchia, dato l'assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le Forze dell'Ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pietre e bombe carta: assalto dei No Tav in Val di Susa. Meloni: "Atti vergognosi, saranno puniti"

