Pickpocketing 2.0 | come funziona e a cosa fare attenzione

. Sapevamo già tutto — o credevamo di saperlo. Il classico pickpocket: quello che, con dita leggere e occhi vigili, approfitta di un momento di distrazione per infilare la mano nello zaino di un turista, nella tasca di una giacca, o nella borsa lasciata incustodita per un attimo. Scene che, purtroppo, si ripetono da anni nelle grandi città, specialmente nei luoghi affollati, tra mezzi pubblici, stazioni e aree turistiche. Ma ora qualcosa sta cambiando. Una nuova forma di furto, più sofisticata e altrettanto subdola, comincia ad affacciarsi all’orizzonte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pickpocketing 2.0: come funziona e a cosa fare attenzione

Pickpocketing 2.0 sbarca in costiera sorrentina con dispositivi contactless per furti sofisticati - tech con pos mobile pirata che sottrae denaro da carte contactless; arrestata una donna peruviana, le autorità invitano al ... Si legge su gaeta.it