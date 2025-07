’Piceno Bike’ | ecco i fondi per la mobilità

E’ stato siglato l’accordo per il finanziamento di ‘Piceno Bike’, il progetto con il quale il Comune di Ascoli ha partecipato al bando ‘Bici in comune’ per promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo. Quest’ultimo era stato promosso dal Ministro per lo sport e i giovani, con il supporto di ‘Sport e Salute’ e dell’Anci. L’amministrazione picena ha ottenuto un contributo di 80mila euro, posizionandosi al 29esimo posto nella graduatoria composta dai 497 Comuni idonei. Solo in 35, però, hanno ottenuto il finanziamento. E Ascoli è tra questi. L’obiettivo, ora, sarà quello di promuovere la mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

