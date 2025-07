Piccoli festival unici e creativi in giro per l' Italia da qua alla fine dell' estate

I migliori eventi che animano borghi, montagne e coste i prossimi mesi, con arte, musica, cultura e natura. Un viaggio da nord a sud, per un'estate all'insegna della stare insieme.

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri - Bologna Estate 2025: dal 16 maggio al 28 settembre torna il cartellone di iniziative estive coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la CittĂ Metropolitana, che compie venti anni.

105 Summer Festival, il cast e le date dell’estate 2025, da Olly a Elodie e Alfa - 105 Summer Festival torna con cinque date nell’estate 2025, con la conduzione di Mariasole Pollio e di Daniele Battaglia e con un ricco cast.

La Svizzera e la sua estate in musica: Eurovision e grandi festival con Eurocity - N el 2025, la Svizzera accende i riflettori sulla grande musica europea. Concerti emozionanti, festival leggendari, cittĂ che si trasformano in teatri a cielo aperto.

Comunicato stampa Artieri il Festival dell’arte e dei mestieri torna a Marzamemi, dove la bellezza si fa a mano Dal 4 al 17 agosto, la Tonnara di Piazza Regina Margherita ospita la sesta edizione 2025 di Artieri. Un viaggio tra creatività autentica, riciclo artistico Vai su Facebook

A Carrara il “Festival C/ART – Creativi in dialogo” con 70 artisti delle Città Creative Unesco - Il 24 e 25 luglio creativi da tutto il mondo invaderanno la storica via Carriona a Carrara, nei quartieri di Grazzano, Cafaggio e Baluardo ... Lo riporta intoscana.it

I festival dell'estate 2025 da non perdere (secondo la gen z) - Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, la magia torna a Pantelleria con The Island Fuze Tea, il festival che fonde musica elettronica, natura selvaggia e oltre 80 esperienze uniche tra mare, cielo e terra. Riporta vanityfair.it