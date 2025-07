‘Piazza XXL’ il primo bilancio Tonelli | Oltre 56.000 presenze Ma siamo a metà del percorso

Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, il 24 luglio è scaduto il bando per il progetto di ‘ XXL Piazza Libera ’ in XX Settembre, ma il Comune vi ha chiesto di restare. Giusto? "Su richiesta dell’amministrazione, abbiamo concordato di rimanere anche ad agosto e a settembre. Attenzione, però, perché ci tengo a ricordare che siamo al 60% dell’intervento". L’avviso pubblico del Comune era nato proprio per ‘occupare’ la piazza con eventi e presidi di socialità , in una zona molto delicata. "Siamo riusciti a invertire la rotta in maniera significativa, i risultati lo dimostrano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Piazza XXL’, il primo bilancio. Tonelli: "Oltre 56.000 presenze. Ma siamo a metà del percorso"

In questa notizia si parla di: piazza - tonelli - siamo - primo

