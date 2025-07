Piazza della Libertà scippa una collana ad uno spettatore del concerto e fugge | arrestato

È stato arrestato A.C., accusato di rapina impropria aggravata per aver strappato dal collo di un uomo una collana d'oro durante un concerto in piazza della Libertà . Non contento, il malvivente ha aggredito il fratello della vittima dello scippo, per poi fuggire. Ad ammanettato, i carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Vaccini pediatrici. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025 - Questa puntata sarà un DOCUMENTARIO in cui si parlerà dei cosiddetti vaccini pediatrici, con l’auspicio che l'argomento possa essere utile

Piazza della Libertà , iniziati i lavori di manutenzione ai giunti - Sono in corso, in Piazza della Libertà , i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, che devono assorbire le dilatazioni termiche, dato che l’area per la sua dimensione ha un alto grado di dilatazione termica.

Capo Plaza, Irama, Brunori Sas, Lazza e Ranieri: i concerti d'estate in piazza della Libertà - Estate all'insegna dei grandi concerti, in piazza della Libertà , a Salerno. Nell'ambito del Salerno Sounds di Anni60Produzioni, infatti, il 12 luglio si esibirà Capo Plaza, il 15 luglio Irama, il 17 dello stesso mese Brunori Sas.

Gaetano Curreri – Io sono le mie canzoni Una serata intima, intensa e carica di emozioni con una delle voci più autorevoli della musica italiana. Piazza Martiri della Libertà – Teramo Venerdì 25 Luglio 2025 Ore 22:00 Un concerto speciale in cui Gaet Vai su Facebook

