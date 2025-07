Piazza Cavour blindata | arriva Steward Copeland leggenda della musica e fondatore dei Police

Il dirigente comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo ha firmato l’ordinanza che ha disposto la chiusura al traffico di Piazza Cavour lunedì 28 e martedì 29 luglio per le esigenze legate all’allestimento del palco, delle prove che vedranno impegnati i musicisti e l’organizzazione relativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - cavour - blindata - arriva

Salerno, ultimatum del Comune alla ditta del parcheggio di Piazza Cavour: “Tre giorni per ripulire o interverremo in danno” - Il Comune di Salerno ha lanciato un ultimatum alla società  Parking Cavour Salerno, responsabile del progetto – ormai cancellato – per la realizzazione del parcheggio interrato davanti al Palazzo della Provincia.

Raccolta differenziata a Sondrio: in piazza Cavour due nuove isole ecologiche mobili informatizzate - Nessuna criticitĂ relativa alla sicurezza dei pedoni per il posizionamento dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata, ma nuove soluzioni comunque allo studio per minimizzare ulteriormente l'impatto in tal senso e relativamente al decoro urbano.

La Polizia Stradale incontra gli studenti in piazza Cavour - La Polizia Stradale, nell’ambito della “Settimana mondiale sulla sicurezza stradale”, nella mattinata di giovedì ha accolto in piazza Cavour, gli studenti degli istituti scolastici di vari gradi del territorio e la cittadinanza, coinvolgendoli attivamente sul tema della prevenzione ed educazione.

Weekend blindato a Roma: domani il Papa a San Pietro, Giubileo e grande sport; Le strade chiuse a Roma dal 25 al 27 aprile; PADOVA | Festa blindata per la B: piazza della Frutta per 3.000 tifosi, no a vetro e plateatici.

Nodo parcheggi, arriva la proroga. A Macerata mezz’ora gratuita in piazza - MACERATA Parcheggi in piazza della Libertà, prima mezz’ora gratuita nei corsi Cairoli e Cavour e nelle principali piazze del centro: arriva un’altra proroga. corriereadriatico.it scrive