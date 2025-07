Piaga incidenti anziano travolto sulle strisce | è gravissimo

Si chiamava Mariia Zuboyk e aveva 32 anni. È questo il nome della giovane deceduta mercoledì pomeriggio in un tragico schianto sulla Via Emilia Ovest. Mariia – di origini ucraine – è morta durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara. È stata l’ultima delle numerose vittime della strada: la scia di morti in tutta la provincia, infatti, non si arresta. Sulla dinamica dell’incidente la procura mantiene ancora lo stretto riserbo: sono in corso accertamenti della Polizia locale sia sulla dinamica, sia sulle responsabilità dello schianto. Il conducente della Volkswagen T-Roc sulla quale Mariia Zuboyk ha trovato la morte, anch’egli ucraino, era piantonato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piaga incidenti, anziano travolto sulle strisce: è gravissimo

Piaga incidenti, anziano travolto sulle strisce: è gravissimo.

