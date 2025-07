PHYSICAL SBARCA IN ITALIA SU NETFLIX | 100 CONCORRENTI SI METTONO ALLA PROVA

Physical Italia: dal 100 a 1 è il nome del nuovo format in arrivo prossimamente su Natflix Italia prodotto da Endemol Shine Italy. Anche per la versione italiana, viene confermato il format originale: i 100 concorrenti si sfideranno, gara dopo gara, nella suggestiva “sala dei busti”. Una competizione estrema tra sfide di forza, resistenza, coordinazione, coraggio, leadership. Il tutto sarĂ caratterizzato da ostacoli e sfide al cardiopalma, ma solo uno di loro sarĂ il vincitore. Non si sa ancora la data di pubblicazione ma in rete circolano giĂ alcuni nomi coinvolti in questo reality. Stiamo parlando di big dello spettacolo, dello sport e del mondo dei social: Tania Cagnotto, Jury Chechi, Federica Pellegrini, Mirco Bergamasco, Elisabetta Canalis, Alvise Rigo e Luis Sal. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PHYSICAL SBARCA IN ITALIA SU NETFLIX: 100 CONCORRENTI SI METTONO ALLA PROVA

