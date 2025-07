Perù bus precipita in un burrone di 50 metri | 18 morti e oltre 40 feriti

Almeno 18 persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite a bordo di un autobus, precipitato in un burrone nella regione di Junín, nelle Ande centrali del Perù. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo della compagnia ‘Expreso Molina Líder Internacional’ stava trasportando 66 persone dalla capitale Lima a La Merced e sarebbe crollato in un burrone profondo circa 50 metri lungo un pendio nel distretto di Palca, nella regione di Junín. Il bus stava percorrendo una strada stretta e tortuosa e si è schiantato nel letto del fiume al di sotto della carreggiata. A riferirlo sono i media locali. “Finora abbiamo registrato 18 vittime nell’incidente”, ha dichiarato un portavoce dei servizi sanitari della città centrale di Tarma, 240 chilometri a est di Lima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perù, bus precipita in un burrone di 50 metri: 18 morti e oltre 40 feriti

