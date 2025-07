Personale ATA in Lombardia | definite le dotazioni organiche per il 2025 26

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato il decreto che stabilisce le dotazioni organiche di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 20252026. In attesa dell’approvazione definitiva del decreto interministeriale, il provvedimento fornisce un quadro chiaro della distribuzione regionale e provinciale delle risorse. Oltre 30mila unitĂ in servizio nel 20252026 Per l’anno scolastico 20252026, . Personale ATA in Lombardia: definite le dotazioni organiche per il 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Proroga supplenze ATA, Uil Scuola: “Le ferie sono un diritto, il personale non deve rinunciare. USR Lombardia rettifichi la nota” - Il segretario nazionale della Uil Scuola Rua, Paolo Pizzo, ha scritto al Ministero segnalando e chiedendo un intervento sulla nota dell'USR Lombardia in cui vengono date indicazioni in merito alla proroga delle supplenze ATA in scadenza il 30 giugno.

Organici personale ATA 2025/26: in Lombardia oltre 30mila unità . Ecco i posti per provincia e profilo - In attesa del perfezionamento dello schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026, l'USR Lombardia ha pubblicato il decreto con le dotazioni organiche di diritto.

Organici 2025/26: le indicazioni del Ministero agli uffici regionali confermano i 5.660 posti comuni in meno e i 1.866 di sostegno in piĂą; Rapporto infermieri-pazienti: la determinazione dell'organico; Lombardia - Personale di Polizia Penitenziaria presso le AutoritĂ Giudiziarie.

