Entra subito a piedi pari sull’inchiesta Affidopoli, Pia Perricci di Evolviamo Pesaro, ed ora spalla dell’Udc perché ha Alessandro Di Domenico accanto mentre parla nella sala del consiglio comunale. Dice anche che ha paura "perché sono stata minacciata. Non porto di notte nemmeno l’immondizia da sola perché ho timore, mi stanno pedinando e filmando e stanno raccogliendo anche informazione su di me, sulla mia vita privata ed anche sui miei figli. E’ durissima e proprio per queste vicende ho fissato un incontro martedì prossimo con il Questore". Ma lei sa chi la segue? "Certamente perché è stato visto ed anche riconosciuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Perricci all'attacco della giunta: "E' una fotocopia, va commissariata. Presenteremo dossier al prefetto"