La spinta per chiudere la guerra di Gaza rafforzata dal confronto che Teheran - Trump ribadisce che la carneficina di Gaza finirà “entro una settimana”. Possibile che, come in altre circostanze, la tempistica indicata dal presidente Usa sia troppo ristretta rispetto alla realtà, ma la sollecitazione serve a urgere Netanyahu a muoversi in tal senso.

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - Decine di grandi nomi del cinema mondiale, da Pedro Almodovar a Richard Gere, hanno denunciato il "silenzio" di fronte alla guerra a Gaza, in un appello pubblicato alla vigilia dell'apertura del Festival di Cannes.

Perché la guerra di Gaza è diventata una maledizione per Israele. E' ora di reagire - Subito dopo il 7 ottobre avevamo detto che la solidarietà con Israele assalita era ovvia. ilfoglio.it scrive

Ciò chì accade in Gaza: A verità nantu à a fame - A situazione in Gaza hè alarmante: a fame ùn hè più una pussibilità, ma una cruda realità. Da notizie.it