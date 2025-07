Perché in Italia parliamo di tutto tranne che dell’intimità maschile?

"Ogni erezione è un allenamento per la prossima”. Titolo perfetto, grafica spudorata (quattro melanzane in verticale, per dire), e un messaggio serissimo: la salute sessuale degli uomini, con l’etĂ , cambia. E se non ne parliamo, peggiora. E’ la SĂĽddeutsche Zeitung, mica una rivista underground. In Germania, questa è inchiesta giornalistica. In Italia sarebbe uno sketch di Lillo & Greg. Ma il punto non è la provocazione. E’ il coraggio della domanda. PerchĂ© la questione è semplice: gli uomini non parlano del loro corpo. E meno che mai del loro sesso. La rivista tedesca parte da un’intervista all’urologo Tobias Jäger. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - PerchĂ© in Italia parliamo di tutto, tranne che dell’intimitĂ maschile?

