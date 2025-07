Perché Ibrahimovic cancella maldestramente uno sponsor del Milan quando pubblica foto sui social

Zlatan Ibrahmovic ha raggiunto il Milan ad Hong Kong dove la squadra di Allegri sono pronti a sfidare il Liverpool nel secondo test amichevole estivo. Ma una sua storia è diventata virale per il pasticciato tentativo di cancellare dalla maglietta di allenamento rossonera lo sponsor del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

