P RESENCE Genere: dramma psicologico-onirico Regia: Steven Soderbergh. Con Lucy Luy, Chris Sullivan, Callina Liang, Wesr Mulholand, julia Fox, Benny Elledge, Jared Wiseman. “Una sconosciuta a Tunisi”: il film in arrivo con protagonista l’attrice Fatma Sfar X Leggi anche › “Happy Holidays”: la recensione del film di Scandar Copti Il protagonista – lo si intuirĂ molto presto è un fantasma, ma non fa paura nĂ© combina guai: è lì, nella casa che i genitori di Chloe e Tyler decidono di comprare, e sembra volersi limitare a un ruolo di osservatore silenzioso. A farci capire che l’obiettivo della macchina da presa è l’occhio del fantasma sarĂ proprio Chloe che si accorge della presenza di qualcosa che non riesce a spiegare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi vuole riflettere sul meccanismo della visione