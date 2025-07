Pellacani vince bronzo iridato nei tuffi da un metro

Per la romana prima medaglia individuale in gare dei Mondiali. ROMA - Chiara Pellacani ha vinto la medaglia di bronzo nella finale del trampolino da un metro femminile dei Mondiali di tuffi, in scena all'OCBC Aquatic Centre di Singapore. La romana, tesserata Fiamme Oro ed MR Sport Fratelli Marconi,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pellacani vince bronzo iridato nei tuffi da un metro

La tuffatrice Chiara Pellacani ha vinto la medaglia di bronzo nel trampolino da 1 metro ai Mondiali di Singapore - Pellacani ha 22 anni ed è una delle più forti tuffatrici italiane: ha già vinto tra le altre cose 6 medaglie d’oro agli Europei, 2 delle quali individuali, una dai 3 metri a Roma nel 2022, l’altra da ... Secondo ilpost.it

Mondiali di tuffi: bronzo a Pellacani nel trampolino da 1 metro - Chiara Pellacani ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di tuffi in corso a Singapore. Si legge su ansa.it