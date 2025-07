Pedullà | Lookman-Inter ancora pazienza! Prossimi giorni decisivi

Alfredo Pedullà ha aggiornato sul possibile affare Ademola Lookman per l’Inter. Nessuna novità delle ultime ore, ma i prossimi giorni si preannunciano caldissimi. LA SITUAZIONE – Alfredo Pedullà si è espresso dagli studi di Sportitalia in merito all’eventuale approdo di Ademola Lookman all’Inter. Nonostante le speranze dei tifosi, nell’ultima settimana non si sono registrati dei passi avanti sostanziali sul fronte legato all’attaccante dei bergamaschi. Ciò non deve però far pensare che i dialoghi si siano arenati, anzi. Le ultime sul punto: «Non risultano nuove offerte dell’Inter all’Atalanta per il calciatore nigeriano. 🔗 Leggi su Inter-news.it

