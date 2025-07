Pedalare ascoltando. L’audioguida che svela l’Altopiano di Asiago.

L’Altopiano di Asiago è sempre più accessibile per i cicloturisti grazie alle audioguide integrate nelle escursioni che, pedalata dopo pedalata, consentono non solo di seguire i sentieri, ma anche di apprezzare il percorso come se ad accompagnarli ci fosse una guida in carne e ossa. Il nuovo servizio, particolarmente gradito dai turisti, è offerto da Ebike Rent Le Melette. "Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire l’esperienza dei nostri visitatori e valorizzare al meglio le meraviglie dell’Altopiano, - spiega Andrea Rigoni, presidente di Melette 2000 - Il progetto Ebike Rent Le Melette si inserisce pienamente nella nostra visione strategica di destagionalizzazione dell’offerta della Ski Area Le Melette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

