Pazza idea Juventus scambio in vista con la Roma | la proposta per una rosa più azzurra

Prende forma l’ipotesi di uno scambio di mercato tra Juve e Roma. I colloqui potrebbero entrare presto nel vivo, con l’intenzione bianconera di formare una rosa più “azzurra”. È iniziata, tra certezze e perplessità , la stagione 20252026 della Juventus. Alla Continassa si è riunito il gruppo agli ordini di Igor Tudor. Per la prima volta, l’allenatore croato comincerà un nuovo corso sin dal primo giorno di ritiro con la Vecchia Signora. Una responsabilità non da poco per l’ex baluardo bianconero, che dovrà convivere con una spada di Damocle non da poco. Il tecnico di Spalato non sarebbe rimasto qualora Conte avesse voltato le spalle al Napoli. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pazza idea Juventus, scambio in vista con la Roma: la proposta per una rosa più “azzurra”

In questa notizia si parla di: scambio - roma - rosa - azzurra

Frattesi alla Roma: doppio scambio per il sì all’Inter - Per il passaggio di Davide Frattesi alla Roma arriva una svolta significativa: la svolta può essere rappresentata dalla doppia contropartita che potrebbe spingere l’Inter ad accettare l’offerta.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: scambio di brean nel 1° set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore al volo di Paolini. 30-15 Ci pensa Eala con il rovescio aggressivo.

LIVE Paolini-Jabeur 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: scambio di break a inizio 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Gratuito di rovescio in palleggio. 0-40 Gran risposta di dritto e tre chance di break! 0-30 In rete malamente un altro dritto.

Beukema-Napoli, ci siamo. Affare in chiusura, un titolare in più per la difesa di Conte La fumata non è ancora azzurra, ma siamo ormai agli ultimi metri di una lunga ed estenuante maratona. Il risultato, però, adesso è quasi scontato: Sam Beukema sarà un Vai su Facebook

Pazza idea Juventus, scambio in vista con la Roma: la proposta per una rosa più “azzurra”; Scambio a centrocampo tra Roma e Juventus? McKennie, Cristante e Lorenzo Pellegrini: i nomi sul tavolo; Napoli da scudetto? Conte vuole due rinforzi: oltre a Danilo, piace anche Pellegrini.

Juventus e Roma studiano lo scambio a centrocampo: McKennie, Cristante e Pellegrini i nomi sul tavolo - A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ultima idea della società bianconera è quella di uno scambio con i giallorossi. Da calciomercato.com

Scambio a centrocampo tra Roma e Juventus? McKennie, Cristante e Lorenzo Pellegrini: i nomi sul tavolo - La Juventus pensa a uno scambio con la Roma e potrebbe offrire McKennie per Bryan Cristante, l'americano va in scadenza tra un anno. Lo riporta msn.com