Pavia trovato il corpo del 16enne scomparso nel Po | era stato risucchiato in una buca

Si sono concluse questa mattina le ricerche del sedicenne scomparso due giorni fa a Pavia, dopo essere stato inghiottito dalle acque del fiume Po. A dare l'annuncio sono stati i vigili del fuoco, che hanno fatto il possibile per salvare il ragazzo. Il corpo senza vita √® stato recuperato in tarda mattinata dai soccorritori fluviali, che hanno individuato il cadavere nei pressi del Ponte della Becca, in localit√† Spessa. Questa triste storia comincia nella serata di mercoled√¨ scorso, quando il sedicenne, un ragazzo di origini egiziane, si trovava con la famiglia in una delle spiagge di Linarolo, zona vicino alla confluenza tra il Po e il Ticino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Pavia, trovato il corpo del 16enne scomparso nel Po: era stato "risucchiato" in una buca

