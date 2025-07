Pavia proseguono le ricerche nel Po del ragazzo disperso | vigili del fuoco al lavoro

Sono riprese sabato mattine le ricerche nel Po del sedicenne scomparso due giorni fa nei pressi del Ponte della Becca (PV). Nel corso della giornata di venerd√¨¬†sono stati impegnati 20 vigili del fuoco appartenenti a nuclei sommozzatori, soccorritori acquatici, esperti in topografia applicata al soccorso, elisoccorritori e piloti droni. Impiegati nelle operazioni un sonar ad alta definizione, in grado di scandagliare con precisione i fondali fluviali per individuare eventuali tracce,¬†due natanti e un elicottero del reparto volo Lombardia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Pavia, proseguono le ricerche nel Po del ragazzo disperso: vigili del fuoco al lavoro

