Pavard Inter la conferma non è scontata | Marotta pensa a questa mossa

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è concentrata sul mercato in entrata, con un occhio particolare a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma che ha impressionato per le sue capacitĂ e le sue prestazioni di alto livello. Tuttavia, l’affare che potrebbe portarlo a Milano potrebbe passare anche per una cessione in uscita, e uno dei sacrifici piĂą discussi è quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese, arrivato nell’estate del 2023 dal Bayern Monaco, non ha trovato la continuitĂ sperata nella formazione titolare e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere sacrificato per liberare risorse economiche per il mercato nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, la conferma non è scontata: Marotta pensa a questa mossa

