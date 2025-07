Pavard Inter il giocatore può dire addio? Ecco quanto valuta il difensore francese il club nerazzurro

Pavard Inter, futuro da chiarire. Ecco quanto valuta il difensore francese il club nerazzurro. C’è un accordo tra le parti in un caso. Benjamin Pavard, difensore francese ex Bayern Monaco, è uno dei giocatori al centro dell’attenzione all’ Inter in vista del mercato. Sebbene la societĂ nerazzurra abbia deciso di tenere Pavard per la stagione 20252026, la sua permanenza in nerazzurro è legata a eventuali offerte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Secondo Tuttosport, se dovesse arrivare una proposta da 40 milioni di euro, l’ Inter prenderĂ in considerazione la cessione del giocatore. Pavard è stato acquistato nell’ultima finestra di mercato per rinforzare la difesa, ma il suo futuro è tutt’altro che certo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, il giocatore può dire addio? Ecco quanto valuta il difensore francese il club nerazzurro

In questa notizia si parla di: inter - difensore - francese - pavard

Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni - di Redazione Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni per il classe 2003, attualmente in prestito al Monza.

Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista - di Redazione Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - di Redazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A per le prossime sessioni di mercato.

Nelle ultime ore, si sono moltiplicate le voci su Benjamin #Pavard. L'#Inter non ha mai ricevuto offerte per il difensore francese ma ha ben chiara la valutazione. Non saranno prese in considerazione offerte al di sotto dei 25 milioni di euro. [@spondanews] Vai su X

L’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 luglio, ha ospitato uno degli eventi glamour dell’anno, ovvero le nozze tra il difensore dell’Inter e della nazionale francese Benjamin Pavard e la modella e attrice fran Vai su Facebook

Pavard messo alla porta dall'Inter? Il francese non ci sta!; FCIN1908 / Mercato, l’Inter fissa il prezzo di Pavard: non si scende sotto…; Costiera Amalfitana, il difensore dell'Inter Benjamin Pavard sposa la modella Kleofina Pnishi: prima l'Abbazia poi la festa.

FCIN1908 / Mercato, l’Inter fissa il prezzo di Pavard: non si scende sotto… - Dopo le parole di Biasin sul fastidio provato in casa Inter per Pavard (la partita di padel mentre era infortunato), le ultime su Benji. Come scrive fcinter1908.it

FcIN - Pavard, Inter aperta ad ascoltare offerte serie. Il francese non si opporrebbe, ma a una condizione - Ma la permanenza del difensore francese a Milano non può essere assicurata al 100%. Segnala msn.com