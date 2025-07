Paura in via Milano due ragazzi ubriachi lanciano bottiglie contro un’abitazione | denunciati

Como, 26 luglio 2025 – Ubriach i, uno di loro a Como in violazione di un Daspo Urbano che gli era stato notificato una decina di giorni fa, stavano lanciando bottiglie di vetro contro una abitazione. I due giovani, di 20 e 16 anni, sono stati fermati questa mattina alle 5 da una pattuglia della Squadra Volante che transitava lungo via Milano, e denunciati per ubriachezza molesta. La polizia è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini, mentre lanciavano bottiglie di vetro verso un appartamento causando danni. Nel frattempo i due si erano allontanati, e sono stati trovati poco dopo in un’altra piazza mentre creavano ulteriore disturbo, in quanto ubriachi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura in via Milano, due ragazzi ubriachi lanciano bottiglie contro un’abitazione: denunciati

