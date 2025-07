Paura in metropolitana a San Babila | minaccia passeggeri con una grossa catena poi prende a calci e pugni la polizia

Milano, 26 luglio 2025 – Attimi di paura in metropolitana a Milano nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 luglio. L’allarme è scattato lungo la M1 (la linea rossa della metropolitana cittadina, una delle più frequentate), all’interno della centralissima stazione di San Babila, a due passi dal Duomo. A far scattare l’allarme è stata la presenza di un uomo che, brandendo una grossa catena, minacciava i passeggeri in viaggio sulla linea Atm. Protagonista dell’episodio, in pieno orario di punta, con il ritorno dei pendolari a casa dopo la giornata di lavoro, un 33enne di nazionalità nigeriana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polmetro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura in metropolitana a San Babila: minaccia passeggeri con una grossa catena poi prende a calci e pugni la polizia

In questa notizia si parla di: metropolitana - paura - babila - passeggeri

