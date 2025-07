Paura alle Universiadi di Essen Bonicelli è in terapia intensiva | Siamo tutti con il fiato sospeso

Lorenzo Bonicelli veniva qui ad allenarsi tutti i giorni, faceva il pendolare da Abbadia Lariana, in alcune occasioni anche due volte al giorno. Siamo tutti molto scossi per quello che è successo". Micaela Quarto è la presidente della Ginnastica Sanpietrina di Seveso, societĂ con 80 anni di storia alle spalle, i cui atleti partecipano a gare nazionali e internazionali. L’azzurro della ginnastica artistica è caduto durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania. Il 23enne di Lecco, uscito male nella terza rotazione, è stato soccorso dalla equipe medica dell’organizzazione e dai responsabili sanitari di Fisu e Cusi, prima di essere trasportato al vicino Policlinico universitario dove è stato operato al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura alle Universiadi di Essen. Bonicelli è in terapia intensiva: "Siamo tutti con il fiato sospeso"

