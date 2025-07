Paura al largo di Ancona turista ha un malore in nave | soccorsa dalla motovedetta

Ancona, 26 luglio 2025 — Alle prime ore della mattina di sabato 26 luglio, un’importante operazione di soccorso in mare ha coinvolto la motonave “ Akka ”, battente bandiera tedesca, che stava percorrendo la rotta tra la Grecia e l’Italia. A bordo, una passeggera di nazionalitĂ greca di 87 anni ha accusato un improvviso malore, mentre la nave si trovava a circa 20 miglia nautiche (all’incirca 37 chilometri) dal porto di Ancona. Le condizioni della donna, valutate come critiche, hanno reso necessario l’intervento urgente della Guardia Costiera per garantirle cure mediche tempestive. L’allarme è stato lanciato tramite una segnalazione proveniente dalla Centrale operativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura al largo di Ancona, turista ha un malore in nave: soccorsa dalla motovedetta

In questa notizia si parla di: ancona - malore - nave - paura

Malore fatale a cena, si accascia a terra: Alessandro Cappanera muore davanti alla madre e alla sorella ad Ancona - ANCONA Stava per sedersi a tavola e cenare quando d?improvviso si è accasciato a terra e il suo cuore ha smesso di battere.

Paura al largo di Ancona, turista ha un malore in nave: soccorsa dalla motovedetta; Malore in nave, donna si accascia a terra. Scattano i soccorsi a bordo: poi il trasporto in ospedale; Incendio distrugge appartamento, paura in una palazzina a Marzocca: una persona intossicata.

Paura al largo di Ancona, turista ha un malore in nave: soccorsa dalla motovedetta - La motonave "Akka", battente bandiera tedesca, stava percorrendo la rotta tra la Grecia e l’Italia quando la donna si è sentita male. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Malore in nave al largo, soccorsa da motovedetta per le cure - Una passeggera 87enne greca in transito sulla motonave "Akka", battente bandiera tedesca, a 20 miglia marine dal porto di Ancona, è stata soccorsa ed evacuata dal traghetto a seguito di un malore accu ... Da ansa.it