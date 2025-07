Pato e Serginho partitella con i bimbi per le strade di Hong Kong | VIDEO

Pato e Serginho, presenti in tournée con il Milan nella regione Asia-Pacifico, hanno dato spettacolo per le strade di Hong Kong. Pato e Serginho, presenti in tournée con il Milan nella regione Asia-Pacifico, hanno dato spettacolo per le strade di Hong Kong giocando una partitella con i bambini dell’Academy rossonera. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pato e Serginho, partitella con i bimbi per le strade di Hong Kong | VIDEO

In questa notizia si parla di: pato - serginho - strade - hong

Pato e Serginho, partitella con i bimbi per le strade di Hong Kong - Pato e Serginho, presenti in tournée con il Milan nella regione Asia-Pacifico, hanno dato spettacolo per le strade di Hong Kong giocando una partitella con i bambini dell’Academy rossonera (dal nostro inviato Andrea Ramazzotti)

Pato e Serginho, partitella con i bimbi per le strade di Hong Kong.

Hong Kong, polizia vuole liberare strade - Ultima ora - Ansa.it - L'annuncio è stato fatto ad una conferenza stampa convocata alle prime ore del giorno (ora a ... Si legge su ansa.it

Hong Kong: migliaia per le strade - Ultima ora - Ansa.it - Migliaia di manifestanti sono tornati per le strade di Hong Kong nonostante la pioggia battente contro la decisione odierna dell'Alta Corte di lasciare in vigore il divieto di indossare maschere ... Segnala ansa.it