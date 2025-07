Paternò Calcio il nuovo allenatore è Peppe Pagana

Giuseppe Pagana è il nuovo allenatore del Paternò. Questa mattina alla presenza del presidente Jamil Kamal e del vice presidente Gustavo Rantuccio, la firma del contratto. Per il tecnico si tratta di un ritorno in rossazzurro, una maglia a cui è molto legato per i suoi trascorsi calcistici, anche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it