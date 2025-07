"Non è stata una mia scelta. Ho assecondato le volontà della sindaca". Così Luca Panfietti, recentemente eletto all’unanimità di 17 sindaci per il sesto mandato presidente dell’ Erp, illustra piani futuri e progetti e chiarisce una volta per tutte la questione del Morlungo che ad Avenza sta scoppiando come un bubbone. "I sei milioni della Regione – spiega Panfietti – erano diretti alla Colonia Vercelli a Marina su cui i 5 stelle avevano previsto un progetto di recupero. Arrivata Arrighi, in sede di Lode, ha voluto a tutti i costi cambiare il progetto e destinarlo alll’area del Morlungo ad Avenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasticciaccio del Morlungo: "Una scelta del Comune". Luca Panfietti si dissocia