Pastasciutta antifascista 2025 a Casa Cervi | raccolti 4.500 euro e distribuiti 160 chili di penne

Reggio Emilia, 26 luglio 2025 – A 80 anni dalla Liberazione, 4500 euro di offerte raccolte a Casa Cervi, venerdì 25 luglio, vanno ad Emergency per la popolazione di Gaza. Questo il grande successo, con 2.500 partecipanti, della storica Pastasciutta antifascista di Casa Cervi ai Campirossi, 82 anni dopo quella distribuita dai Cervi a tutto il paese, alla destituzione di Mussolini. Le persone hanno continuato a fare offerte anche all’uscita. La rete delle pastasciutte raggiunge quota 322, dagli Usa, a Cuba, alla Nuova Zelanda. Ai Campirossi, famiglie con bambini, tantissimi giovani: “PerchĂ© bisogna essere qui per la libertà ”, così: Jessica Massimiliano, Tommaso da Sestri Levante, Silvia, Giulia Luisa, Daniele e Davide da Brescia in bicicletta, la piccola Viola con mamma Francesca e i nonni Piera e Rosella da Ivrea: l’Italia si unisce a Casa Cervi con i partigiani dell’84esima brigata Gattinara Strisciante Musati di Varallo in Alta Val Sesia, Anna Marenghi di Vercelli, una di Fiorenzuola e altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

