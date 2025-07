Passeggiava per la città ma era latitante da anni | per cosa lo cercavano

Era stato condannato a un anno e due mesi di carcere per un furto in una casa di Merano risalente al 2018, ma era latitante. Almeno fino a pochi giorni fa quando è stato arrestato dai carabinieri di Bolzano in viale Stazione.È qui, infatti, che stava camminando (pure con una certa nonchalance. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: latitante - passeggiava - città - anni

Bomba d’acqua a Sora. Allagato un centro sportivo della città #sora #maltempo #bombadacqua #temporale Vai su Facebook

Passeggiava per la città, ma era latitante da anni: per cosa lo cercavano; Cremona, passeggia tranquillo in centro: anni fa era sparito dopo un maxi sequestro di droga; Arrestato latitante, passeggiava tranquillamente in piazza Sant’Oronzo a Lecce.